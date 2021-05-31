هربت من سيارة زوجها وألقت بنفسها في نهر دجلة!

2021/05/31 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في وزارة الداخلية، الإثنين، عن قيام امرأة برمي نفسها من على جسر باب المعظم في نهر دجلة بسبب مع خلاف مع زوجها.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "امرأة قامت بمحاولة انتحار عن طريق رمي نفسها في نهر دجلة عندما كانت بصحبة زوجها عندما كان يقود عجلة ضمن منطقة باب المعظم خلف مستشفى مدينة الطب".

وأضاف أن "الحادث أدى إلى إصابتها بكدمات في أنحاء الجسم نتيجة تدحرجها على ضفة النهر"، موضحاً أن محاولة الانتحار جاءت نتيجة "خلاف حصل بينهما".

وبيّن المصدر أن "زوجها أنقذها من الموت بمساعدة الشرطة النهرية وتم نقلها إلى مستشفى مدينة الطب".

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