الصين تحدد الخميس المقبل موعداً لإرسال لقاح سينوفارم للعراق

2021/05/31 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اليوم

أعلنت السفارة العراقية في الصين، الإثنين، أن العراق سيتسلم الخميس المقبل، نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، من أصل مليوني جرعة تم التعاقد عليها مسبقاً.

وقال السفير العراقي لدى الصين، شورش خالد سعيد، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني الى مطار بغداد الدولي بتأريخ 3/6/2021، ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع شركة سينوفارم".

ولفت سعيد إلى أن "هذه الشحنة هي الأولى من أصل (2) مليون جرعة، علماً أن الجانب الصيني سبق وأن منح العراق (250) ألف جرعة من هذا اللقاح".

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