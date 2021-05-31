ابتزاز إلكتروني وقتل عمد.. الشرطة تطيح متهمين اثنين ببغداد وكركوك

2021/05/31 | 11:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، القبض على مطلوبين اثنين، أحدهما بتهمة الابتزاز الإلكتروني في بغداد ومحافظة كركوك.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2021)، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز شعبة مكافحة إجرام الحويجة، من القبض على متهم بقضايا الابتزاز الإلكتروني في منطقة العوفية بمحافظة كركوك، وفق مذكرة قبض صادرة بحقه من قاضي تحقيق محكمة الحويجة".

وأضافت، "فيما تمكنت قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الاولى شرطة اتحادية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤٠٦ قتل عمد في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد".

وتابع البيان، "وتم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما".

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