لمدة 5 أيام.. قضاة فرنسيون يستجوبون غصن في بيروت

2021/05/31 | 11:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ قضاة فرنسيون الاثنين جلسة استجواب الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن في بيروت في إطار قضيتين فتحتا بحقه في فرنسا، وفق ما أفاد مصدر في قصر العدل لوكالة فرانس برس.

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