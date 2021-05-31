2021/05/31 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن بلاده والقوى العالمية الست حققت تقدما ملحوظا في محادثات الاتفاق النووي الموقع في 2015، لكن هناك قضايا أساسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محادثات فيينا..



إيران تجدد شرطها قبل التراجع عن خطواتها النووية المركز الخبري الوطني.

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