منذ 2019.. العراق يحقق اعلى الايردات من بيع النفط

2021/05/31 | 11:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية،

اليوم الاثنين، عن تحقيق العراق أعلى

ايراد من تصدير النفط منذ العام 2019

ولغاية الان.

وقال عضو اللجنة، غالب محمد علي، في

بيان، إن "العراق باع نفطه الخام خلال

الشهر ال

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