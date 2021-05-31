2021/05/31 | 11:49 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار العربية

الأثنين 31 مايو 2021 | 11:44 صباحاً

| عدد القراءات : 7

الإمارات تفتتح سفارتها في المكان “الأكثر صهيونية” بتل أبيب

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن رفع علم الإمارات، إلى جانب علم الاحتلال، عند مبنى “البورصة” بتل أبيب، على مسافة قصيرة من المكان الذي أُعلن فيه عن قيام “إسرائيل”، إيذانا بافتتاح أبو ظبي لسفارتها رسميا.

وقال “إيتمار آيخنر” في تقرير إن “الإمارات استأجرت مقر سفارتها في هذا المكان، بعد أن عملت سابقا من منزل السفير محمد آل خاجة”.

ولفت إلى أن السفارة تقع بذلك “في الزاوية الأكثر صهيونية في تل أبيب، على بعد 15 مترا فقط من مكان إعلان الدولة عام 1948، وستكون هذه أول سفارة في مبنى البورصة، الذي يضم أيضا العديد من مكاتب الشركات الناشئة الإسرائيلية”.

أشار “آيخنر” إلى أن “اختيار الإمارات لهذا المبنى تعبير عن ثقتها بالاقتصاد الإسرائيلي، ورغبتها بأن تكون قريبة جدا من أحد أكثر الأماكن ديناميكية وإثارة للاهتمام في إسرائيل، حيث يعتبر مبنى البورصة من أجمل المباني في تل أبيب، وهو نوع من المكعب الشفاف المرتفع 60 مترا، ويتكون من 14 طابقا فوق الأرض، ومساحته الإجمالية 22500 متر مربع”.

وأوضح أن “السفير آل خاجة وصل إلى إسرائيل في الأول من آذار/ مارس، ومنذ ذلك الحين تعمل السفارة في فيلا مستأجرة له في مدينة هرتسليا، ومن المقرر أن تصل زوجته مع أطفاله الأربعة قريبا، وقد التقى بعدد من الوزراء، لا سيما وزير التعليم الجنرال يوآف غالانت، الذي كتب على تويتر أنه سعيد بلقاء شريك لإسرائيل، استعدادا لبدء برامج للتعاون بين البلدين في مجال التعليم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تفتتح سفارتها في المكان “الأكثر صهيونية” بتل أبيب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تفتتح سفارتها في المكان “الأكثر صهيونية” بتل أبيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).