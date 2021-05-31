2021/05/31 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال نيسان الماضي..“53” أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال نيسان الماضي.. “53” أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال نيسان الماضي.. “53” أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).