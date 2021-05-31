النزاهة: صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين في نيسان بينهم نواب ووزراء

2021/05/31 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين في نيسان الماضي، مشيرة الى ان من بينهم سبعة نواب ووزراء.

يتبع..

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