كتلة الاتحاد الوطني تستمر بمتابعة شؤون المواطنين

2021/05/31 | 12:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اطار جهود كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لمتابعة شؤون المواطنين، قامت النائبة الماس فاضل، بزيارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية عادل الركابي.

وقالت النائبة الماس فاضل خلال تصريح لـPUKmedia: ان الزيارة جاءت لمتابعة صرف رواتب الرعاية الاجتماعية للمواطنين في محافظة كركوك، وطلبنا خلال الاجتماع بالاسراع في انجاز معاملات المواطنين المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية.

واضاف: كما طلبنا من وزير العدل الاسراع في انهاء معاملات المواطنين الذين لم تعلن اسمائهم لحد الآن من قبل اللجان والفرق المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اطار القوانين والتعليمات وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم لكي يستفيدوا من رواتب الرعاية الاجتماعية.

واوضحت: ان وزير العمل اكد دعمه لجهودنا واعلن عن استعداده لمساعدة الاشخاص المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في محافظة كركوك.

PUKmedia خاص

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