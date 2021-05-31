2021/05/31 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، عن مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين، مُبيّنةً صدور (53) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقهم خلال شهر نيسان الماضي.وذكرت دائرة التحقيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شملت 7 وزراء ونواب..



53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال نيسان المركز الخبري الوطني.

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