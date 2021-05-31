المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف: بغداد غير ملائمة للسكن

2021/05/31 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت وزارة الزراعة، العاصمة بغداد بانها باتت غيرَ ملائمةٍ للسكن خاصة ً في جانب الرصافة، بسبب تراجع المساحات الخضراء.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريحاتٍ صحفية أن نحو ثلاثين بالمئة من المساحات الخضراء مهددة ٌ بالتصحر، منوها بأن مواجهة َ التصحر عبر زراعة الأحزمة الخضراء، بحاجةٍ إلى مبالغ َ طائلة وبرنامج ٍ وطني وإستراتيجية واضحة.

وأضاف أن الوضعَ في بغداد، بات غيرَ ملائم للسكن، لاسيما بجانبِ الرصافة بسبب قلة المساحات الخضراء.

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