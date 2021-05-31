الاستخبارات العسكرية: القبض على سوريين حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية

2021/05/31 | 12:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على مجموعة مواطنين سوريين حاولوا التسلل الى الاراضي العراقية عبر الحدود مع سوريا في محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان، إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة متميزة من قبل ممثل شعبة استخبارات ومكافحة الارهاب/ ربيعة في محافظة نينوى، لدى الاستخبارات العسكرية في استخبارات لواء مشاة […]

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