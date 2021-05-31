2021/05/31 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

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ألقت الاستخبارات العسكرية ومكافحة إرهاب ربيعة، الإثنين، القبض على ستة متسللين سوريين غربي نينوى.

وقالت الاستخبارات في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "ضمن مهامّ المشاركة في تأمين الحدود مع سوريا وبتبادل معلوماتي مثالي ما بين مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وشعبة مكافحة إرهاب ربيعة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة وخلية استخبارات لواء المشاة الحادي والسبعين وباستخدام الكاميرات الحرارية، من رصد ستة أشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية".

وأفاد البيان بأن الاستخبارات "تابعت المتسللين ونصبت كمينا محكما لهم وألقت القبض عليهم في منطقة جلبارات التابعة إلى ناحية ربيعة غربي نينوى"، موضحاً أنهم "من حملة الجنسية السورية، وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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