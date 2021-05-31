التربية تعلن ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي

2021/05/31 | 12:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التربية، الاثنين، ضوابط الامتحانات المدرسية للصف "السادس الابتدائي" للعام الدراسي 2020 – 2021 .

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آيار 2021)، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت جملة من الضوابط الزمت من خلالها المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بإتباعها فيما يخص الامتحانات المدرسية للصف السادس الابتدائي التي ستنطلق يوم الاحد الموافق 13 من شهر حزيران لعام 2021".

وأضافت "تنص تلك الضوابط ان يتم وضع جدول الامتحانات النهائية من نفس التعليمات بشأن امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية، على ان تكون عدة الفحوص التي يمتحن بها التلميذ (خمس فحوص : إسلامية ، اللغة العربية ، اللغة الإنكليزية ، الرياضيات ، العلوم) وهي التي أدى بها التلميذ امتحانات نصف السنة ، ويؤدي التلاميذ أعلاه الامتحان الشفوي للمواد المشمولة به اثناء فترة الامتحانات".

وأوضحت التربية ان "هذا الامتحان يعد امتحانا نهائياً للتلميذ وتعتبر الدرجة التي حصل عليها درجة نهائية للدور الأول ، مع التأكد من حال سلامة موقف التلميذ من الدوام (غير مفصول) ولديه رقم امتحاني يكون مشمولا بالامتحان المذكور أعلاه ، وتكون درجة القرار (خمسة درجات) ، ودروس الإكمال (درسين) بحسب نظام المدارس الابتدائية".

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