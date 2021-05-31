ابتداء من يوم غد.. التجارة تحجب التموينية عن 3 فئات: لن يستلموا حصة حزيران

2021/05/31 | 12:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الاحد، عن حجب مفردات البطاقة التموينية عن الأطباء والصيادلة والمستوردين، ابتداء من حزيران المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان ان “قرار حجب البطاقة التموينية عن بعض الاسماء والعناوين حدده مجلس الوزراء”، معلناً “بدء العمل به في الاول من حزيران المقبل”.

واضاف ان “الفئات التي ستحجب عنها البطاقة التموينية، هم الاطباء والصيادلة واتحاد الغرف التجارية”.

واشار حنون الى “التنسيق العالي مع الوزارات كافة والهيئات لغرض حجب البطاقة، عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن مليون و 500 ألف دينار وهم بواقع (800-900) الف موظف”.

واصدر مجلس الوزراء قراراً باستثناء وزارة التجارة من تعليمات تنفيذ العقود، واعتماد الدعوة المباشرة للتعاقد مع الشركات المجهزة لمفردات التموينية.

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