انقطاع الكهرباء عن 70% من مناطق ديالى جراء تفجير أحد أبراج الطاقة

2021/05/31 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين،

بانقطاع التيار الكهربائي عن 70% من

مناطق محافظة ديالى، جراء تفجير أحد

أبراج الخط الإيراني الناقل في اطراف

ناحية السعدية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، أن تفجيرا إرهاب

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