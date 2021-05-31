صحة كربلاء تدعو لاخذ اللقاح للوقاية من كوفيد-١٩:اللقاحات المتوفرة في المؤسسات الصحية فعالة وآمنة ومن مناشئ عالمية

2021/05/31 | 12:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دائرة صحة كربلاء المواطنين الى اخذ

اللقاح للوقاية من كوفيد-١٩ كونه يسهم

في الحد من الإصابة بهذا المرض وكذلك

يوفر نسبة من الحماية تقلل من انتشار

الفيروس ويجنب خطر الموت وبينت ان جميع

اللقاحات المتو

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