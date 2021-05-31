الملاك عازف الكمنجة - حكمت الحاج

2021/05/31 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج الشخصيـــــــــــات:المرأة: حسنة الهندام قوية الشخصية في الثلاثينات من عمرها.



الرجل: أشيب ضئيل نحيل الجسم في الخمسين من عمره.



الشاب: رياضي وسيم في العشرين من عمره يرتدي الشورت وحذاء رياضة.



الجدة: امرأة ضئيلة الجسم ذات عينين براقتين في السبعين من عمرها.



العازف: يفضل أن يكون فتى مليئا بالحيوية.



المشْــــــــــــــــــهَدُخشبة المسرح خالية إلا من مقعدين بسيطين موضو ......





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