2021/05/31 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#حكمت_الحاج الشخصيـــــــــــات:المرأة: حسنة الهندام قوية الشخصية في الثلاثينات من عمرها.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملاك عازف الكمنجة - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#حكمت_الحاج الشخصيـــــــــــات:المرأة: حسنة الهندام قوية الشخصية في الثلاثينات من عمرها.
الرجل: أشيب ضئيل نحيل الجسم في الخمسين من عمره.
الشاب: رياضي وسيم في العشرين من عمره يرتدي الشورت وحذاء رياضة.
الجدة: امرأة ضئيلة الجسم ذات عينين براقتين في السبعين من عمرها.
العازف: يفضل أن يكون فتى مليئا بالحيوية.
المشْــــــــــــــــــهَدُخشبة المسرح خالية إلا من مقعدين بسيطين موضو ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملاك عازف الكمنجة - حكمت الحاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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