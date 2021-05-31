2021/05/31 | 12:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تخفيف القيود المفروضة على المواليد للسماح لجميع الأزواج بإنجاب 3 أطفال بدلا من طفلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية الإثنين.ويأتي هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تدرس تغيير قوانين الإنجاب: السماح بـ”الطفل الثالث” المركز الخبري الوطني.

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