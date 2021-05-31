الأسدي: إذا كان هناك سلاح منفلت وقرارات غير مدروسة فستحل الكارثة

2021/05/31 | 12:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الاثنين، أنه إذا كان هناك سلاح منفلت وقرارات غير مدروسة فستحل الكارثة.

وقال الأسدي في مقطع فيديو تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "إذا كان هناك سلاح منفلت وقرارات منفلته غير مدروسة فستحل الكارثة".

واضاف " لولا حكمة وحنكة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وادارته للقضية بشكل يحقن الدماء ويحافظ على هيبة الدولة، لكان ما حدث لا نحسد عليه".

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