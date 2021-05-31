النزاهة: 53 أمر قبض واستقدام صدر بحق مسؤولين خلال نيسان الماضي

2021/05/31 | 12:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين، شملت (4) أعضاء مجلس نواب و(3) وزراء، خلال نيسان الماضي.وذكرت الهيئة في بيان، أن “(54) أمر قـبـض واسـتقـدام صدر بـحقّ مـسـؤولــيـن خلال شهـر نيسان الماضي، مـشـيرة إلى صدور (8) أوامر قبض، و(45) أمر استقدام للمدّة من (1 -30/4/2021)، شملت ثلاثة […]

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