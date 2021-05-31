2021/05/31 | 12:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أفصح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الإثنين، عن قرار بشأن العام الدراسي المقبل.وقال عبد الصاحب، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “وزارة التعليم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير التعليم يفصح عن قرار بشأن العام المقبل المركز الخبري الوطني.

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