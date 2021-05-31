2021/05/31 | 12:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت مكتبة "بابا گورگور" وبالتنسیق مع مكتبة كركوك المركزية يوم الاثنين 31/5/2021 ندوة للقانوني والمختص في شؤون الاحصاء عبدالستار مصطفی بعنوان ( كركوك وروح كاتب عظيم ) قراءة في كتابين راقيين للبروفيسور الراحل د.كمال مظهر .

واستهلت الندوة التي اقيمت علی قاعة المكتبة المركزية العامة في كركوك والتي ادارها الادیب سیف الدين صابر بالوقوف صمتا ترحما علی ارواح الشهداء الخالدين، ومن ثم تحدث عبدالستار مصطفی عن كتاب ( كركوك وتوابعها - حكم التاريخ والضمير - دراسة وثائقية عن القضية الكوردية في العراق)مؤكدا ان البروفيسور د.



كمال مظهر يغوص في دقائق التاريخ فيسلط علی مجهر الحقيقة علی ماهو دقيق وخفي ليظهره الی السطح ويطلع عليه القراء والمختصون، فهو یستند الی وثائق قطعية حول نشاة كركوك وسكانها و حالتها الاجتماعية والحضارية والثقافية والديمغرافية دون انحياز الا للحقيقة وماكان وما جری علی ارض الواقع ، غیر مبال بما یجلبه علیه ذلك من نقمة الطغاة وحقد الحاقدين .

وتطرق القانوني عبدالستار مصطفی الی الكتاب الثاني للعلامة الراحل د.



كمال مظهر الذي يحمل عنون ( صفحات من تاريخ الشعب الكوردي ) مشیرا الی ان الراحل كان يتجنب مايثير الحساسیات ، متوخيا التالف والتعایش والمحبة للجميع في ظل المعرفة وبيان الحقائق .

وكان يتالف الكتاب من 16 مبحثا تناول فيه المبحث السادس المتعلق بانشاء عصبة الامم وموقف الاخیرة من القضية الكوردية .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك وروح كاتب عظيم في ندوة للقانوني عبدالستار مصطفی ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك وروح كاتب عظيم في ندوة للقانوني عبدالستار مصطفی ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).