اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 155 الف حالة

2021/05/31 | 12:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 169454 حالة اصابة، 52829 في اربيل و53710 في السليمانية، و59207 في دهوك و3708 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 155714 حالة، 48554 في اربيل و47100 في السليمانية و56663 في دهوك و3397 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4269 حالة، 1166 منها في اربيل و1958 في السليمانية و998 في دهوك، و147 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 9471 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 3109 في اربيل و4652 في السليمانية و1546 في دهوك و164 في حلبجة.

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