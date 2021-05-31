2021/05/31 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تحدث خبير عن عملات بديلة للدولار وأكثر ربحية منه، ويأتي ذلك في وقت تتعرض فيه العملة الأمريكية لانتقادات، بسبب استخدامها من قبل واشنطن كأدة للعقوبات.وقال المحلل، يفغيني ميرونيوك، في مؤسسة “فريدوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدولار الأمريكي في مواجهة عملات بديلة أكثر ربحا المركز الخبري الوطني.

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