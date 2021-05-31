2021/05/31 | 12:51 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 31 مايو 2021 | 12:50 مساءً

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الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، فقدان 485 ميغاواط جراء استهداف خط ميرساد ديالى، مشيرة إلى أن ذلك أثر على ساعات التجهيز في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، إن "استهداف أبراج نقل الطاقة لخط ميرساد ديالى اليوم، قد أفقد المنظومة 485 ميغاواط، مما دفع لتغذية محافظة ديالى من المنظومة الوطنية وبالتالي أثر على ساعات التجهيز في بغداد".

وأضاف موسى، أن "استهداف أبراج نقل الطاقة سيؤثر على البنى التحتية لمنظومة الطاقة في العراق وسيحدد الأحمال، وبالتالي سيؤثر على خطة الوزارة للوصول إلى 22 ألف ميغاواط خلال شهر حزيران المقبل".

وأكد أن "أي استهداف لأبراج نقل الطاقة هو استهداف للمواطنين وتدمير البنى التحتية لمنظومة الطاقة العراقية"، مشيرا إلى أن "الوزارة أجرت كشفا للموقع وتبين استهداف أبراج نقل الطاقة بعبوات ناسفة".

ولفت موسى، إلى أن "ملاكات الوزارة تعمل حاليا على إعادة إعمار الأبراج المتضررة ومن ثم إعادة الخط مرة أخرى".

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