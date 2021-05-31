2021/05/31 | 12:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو/ تموز 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلا عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بفضل تراجع الدولار..



أسعار الذهب تسجل أكبر قفزة شهرية المركز الخبري الوطني.

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