تسجيل 8475 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

2021/05/31 | 12:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية في روسيا، 8475 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و339 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وتوزعت الإصابات الجديدة على 83 إقليما، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (2614 إصابة) تليها مدينة بطرسبورغ (822)، ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (752).وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء أن 6715 شخصا تماثلوا للشفاء خلال […]

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