موعد وصول نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الى العراق

2021/05/31 | 13:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير العراقي لدى الصين، شورش خالد سعيد، عن موعد وصول نصف مليون جرعة من اللقاح سينوفارم الى مطار بغداد الدولي.

وقال شورش في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه من المنتظر أن تصل نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، إلى مطار بغداد الدولي، بتاريخ 3 حزيران 2021، ضمن عقد وزارة الصحة العراقية مع الشركة المنتجة".

واضاف: ان هذه هي الشحنة الأولى من أصل 2 مليون جرعة، بعد أن منحت الصين العراق 250 جرعة.

ووافقت منظمة الصحة العالمية، في آيار الجاري، على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني ضد فيروس كورونا.

PUKmedia عن اعلام السفارة

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