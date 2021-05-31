اعتقال خلية ارهابية في كركوك

2021/05/31 | 13:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تمكن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية من القاء القبض على خلية ارهابية بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان: خلال عمليات المتابعة المستمرة لعناصر عصابات داعش الارهابية من الخلايا النائمة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر ارهابية في محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (4/ارهاب).

واضاف البيان: ان الارهابيين المعتقلين اعترفوا خلال التحقيقات معهم بالاشتراك بتنفيذ عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير ومن ثم تم تكليفهم ضمن احدى الخلايا النائمة في محافظة كركوك، حيث تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية

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