آسياسيل توقع مذكرة تفاهم على مدى سنتين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

2021/05/31 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقعت آسيا سيل مذكرة تفاهم على مدى سنتين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، لدعم تشغيل الشباب ورواد الأعمال

وتركز المبادرات على دعم رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة امام التحديات المحلية المستمرة إلى جانب برامج مختبرات التسريع الإنمائية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، كما تركز المبادرات على دعم منصة إلكترونية مصممةٍ لربط رواد الأعمال بالمستثمرين المتوفرين، والعمل على تعزيز فرص العمل طويلة الأمد والمستدامة للشباب.

وجاءت هذه المذكرة بناءً على توصية رصينة عن دراسة جديدة في إنعاش الاقتصاد العراقي ما بعد جائحة كورونا، لتوسيع تغطية سبل الضمان الاجتماعي للفئات المستضعفة في المجتمع، وزيادة تدعيم جميع الشركاء الفاعلين في العراق.

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