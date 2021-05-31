2021/05/31 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، ضبط مواد لفحص كورونا واجهزة اتصال بحوزة مسافر اجنبي في جمرك مطار البصرة الدولي.وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن كوادرها ” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد لفحص كورونا وأجهزة إتصال بحوزة مسافر أجنبي بمطار البصرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد لفحص كورونا وأجهزة إتصال بحوزة مسافر أجنبي بمطار البصرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد لفحص كورونا وأجهزة إتصال بحوزة مسافر أجنبي بمطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).