الحكيم يكشف نتائج مباحثاته مع السفير الأمريكي بشأن الانتخابات المقبلة

2021/05/31 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف رئيس تيار الحكم، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، عن نتائج مباحثاته مع السفير الأمريكي بشأن الانتخابات المقبلة.

وقال الحكيم في بيان، ان "ملفات العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها ، وإجراء الإنتخابات المبكرة في توقيتها المحدد، وتوفير الأمن الإنتخابي والرقابة الأممية لضمان شفافيتها ، كانت أبرز الملفات التي بحثناها بعد استقبالنا السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر".

وأضاف، أن "العراق يولي اهتماما لعلاقاته الخارجية من منطلق المصالح المشتركة واحترام سيادته، اذ أكدنا أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وأهميّة التركيز على الجانب الاقتصادي والخدمي بشكل أكبر ".

وشدد الحكيم حسب البيان، على "ضرورة إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد مع تهيئة مستلزمات وظروف نجاحها وفي مقدمتها الأمن الانتخابي لتكون مخرجاتها معبرة عن تطلعات ورغبات المواطنين".

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