2021/05/31 | 13:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ضوابط الامتحانات المدرسية للصف “السادس الابتدائي” للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكرت الوزارة في بيان، أن “المديرية العامة للتقويم والامتحانات حددت جملة من الضوابط الزمت من خلالها المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بإتباعها فيما يخص الامتحانات المدرسية للصف السادس الابتدائي التي ستنطلق يوم الاحد الموافق 13 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. التربية تعلن ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. التربية تعلن ضوابط امتحانات الصف السادس الابتدائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).