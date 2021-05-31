وزير العمل يكشف أبرز فقرات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد

2021/05/31 | 13:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الاثنين، عن أهم مميزات وبنود قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، والذي من المؤمل أن يصوت عليه مجلس النواب قريباً.وقال الركابي، في […]

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