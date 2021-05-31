إذا كنت من هذه الفئة.. فأنت معرض لخطر كورونا رغم تلقي اللقاح

2021/05/31 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن عددا من الأشخاص

الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا لم ينجحوا

في تحفيز استجابة مناعية ضد الفيروس.

وذكرت الدراسة، التي نشرت على مجلة

الجمعية الطبية الأميركية، أن 46 في

المئة من الأشخاص ال

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