العتبة الحسينية ترعى شهداء العراق وتنجز دارا لاحدهم وستة دور اخرى قيد الانجاز (صور)

2021/05/31 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الاثنين، الانتهاء من بناء منزل لأحدى

عوائل الشهداء بكربلاء وأكدت استمرار

العمل لإنهاء 6 منازل أخرى.

وقال مسؤول قسم المشاريع الهندسية في

العتبة المهندس حسين رضا في تصريح

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