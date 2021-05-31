وزير النفط الإيراني: إنتاجنا من النفط قد يصل إلى 6.5 ملايين برميل يوميا

2021/05/31 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنغنه قوله اليوم الاثنين إن إنتاج إيران من الخام من الممكن أن يصل بسهولة إلى 6.5 مليون برميل يوميا عند رفع العقوبات الأمريكية.

تجري إيران والقوى العالمية محادثات لإحياء اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل ثلاث سنوات ليعيد فرض عقوبات أصابت بالشلل الاقتصاد الإيراني المعتمد على النفط.

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