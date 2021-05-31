2021/05/31 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، إطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم اطلاق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

وأضاف أن "المصرف مستمر بمنح السُلَف عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

يذكر أن مصرف الرافدين باشر في وقت سابق، بمنح قروض وسُلَف للموظفين والمواطنين وفق شروط وضوابط معينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق دفعة جديدة من سُلَف الموظفين ومنتسبي القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).