التجارة تضع خطة للارتقاء بالمطاحن وتعلن توزيع وجبة طحين الأسبوع الحالي

2021/05/31 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن خطة عمل مع المطاحن للارتقاء بعملها، فيما أشارت إلى أن الأسبوع الحالي ستوزع وجبة جديدة من الطحين.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد المطاحن الأهلية التي تعمل بنظام البطاقة التموينية أكثر من 284 مطحنة في بغداد والمحافظات، فضلاً عن 14 مطحنة حكومية تابعة للشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة".وأضاف أن "هناك مطحنتين تحت التنفيذ بعد تعرضهما لضرر نتيجة عصابات داعش في الأنبار وفي العمارة بعد تعرضهما الى حريق وحاليا وصلت نسبة الإنجاز فيهما بين 75% الى 80 % من المؤمل أن تدخل هاتان المطحنتان الى الخدمة قريباً".وأشار إلى أن "وزارة التجارة تعتقد أن عمل المطاحن الأهلية لا تختلف أهميته عن المطاحن الحكومية كون هذه المطاحن تقدم مادة الطحين الجيدة للمواطنين"، مبيناً أن "دائرة الرقابة التجارية تسعى الى متابعة عمل هذه المطاحن والرقابة على أعمالها اليومية وفق العقد الموقع بينها وبين الشركة العامة لتصنيع الحبوب".وأكد أن الوزارة "تطمح لأن ترتقي هذه المطاحن الى مستوى متقدم من الإنتاج خاصة أن عدداً كبيراً منها الآن بدأ يغير إلية العمل وتحديث المكان والمعدات"، لافتاً الى أن "الوزارة لديها خطة عمل مع هذه المطاحن وواردات تكاد تكون يومياً مع أصحاب هذه المطاحن بغية حل المشاكل التي تحصل اثناء العمل".وبين ان "وزارة التجارة جهزت الوجبة الخامسة من مادة الطحين، حيث وصلت بنسبة كبيرة للمطاحن وهذا الأسبوع ستوزع الى الوكلاء والمواطنين في جميع المحافظات".

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