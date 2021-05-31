ضبط مدير بلدية حرر وصرف صكوكا وهمية في الديوانية

2021/05/31 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط مدير بلديَّة أحد أقضية محافظة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم مُتورّطٌ بتحرير وصرف صكوكٍ وهميَّةٍ.وقالت الهيئة في بيان، إن “فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، وبعد انتقاله إلى بلديَّة قضاءٍ تابعٍ للمحافظة، تمكَّن من ضبط لجنة الصرف الخاصَّة بالبلديَّة المُؤلَّفة من مدير البلديَّة وأمين […]

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