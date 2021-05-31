إيران تعلن إجراء دراسات لتطوير أضخم حقل مشترك مع العراق

2021/05/31 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت إيران، اليوم الإثنين، توقيع مذكرات تفاهم مع شركات محلية في مجال اكتشاف وانتاج النفط، لإجراء دراسات لتطوير أضخم حقل مشترك مع العراق.وأبرمت شركة النفط الوطنية الإيرانية، بحسب وكالة […]

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