النزاهة العراقية: صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق مسؤولين خلال أبريل

2021/05/31 | 13:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عن صدور 53 أمر قبض واستقدام بحق كبار مسؤولين خلال شهر أبريل/ نيسان 2021.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لهيئة النزاهة، بصدور 54 أمر قـبض واستقـدام بحقّ مـسؤولين خلال الشهـر …

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