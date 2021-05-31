هيئة النزاهة تكشف مجمل اوامر القبض والاستقدام بحق المسؤولين خلال شهر نيسان الماضي

2021/05/31 | 13:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة عن مُجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين مُبيّنةً صدور (53) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقهم خلال شهر نيسان الماضي.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن الجهات القضائيَّة على … Readmore

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