مقتل أربعة أشخاص بينهم عنصرا دعم للجيش في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو

2021/05/31 | 13:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل أربعة أشخاص بينهم عنصرا دعم لقوات الأمن، الأحد في هجومين منفصلين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية.وقال مصدر أمني إن “أشخاصاً مسلحين مجهولي الهوية شنوا هجوماً ضد قوات في دي بي (متطوعون من أجل … Readmore

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