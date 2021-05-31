نائب محافظ ديالى يكشف سبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء الذي اصاب نصف المناطق

2021/05/31 | 13:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال نائب محافظ ديالى كريم اغا، الاثنين، ان سبب انقطاع التيار الكهربائي في ديالى حدث جراء تفجير احد ابراج الخطوط الايرانية الناقلة في اطراف ناحية السعدية شمال شرقي المحافظة.

وذكر الاغا لـ NRT عربية، (31 أيار 2021)، ان "تفجير استهدف برج ناقل للطاقة ضمن خط (ميرساد) في منطقة كباشي شمالي السعدية شمال شرقي ديالى".

واضاف، انه "ادى الى تدمير البرج بالكامل وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي في المحافظة".

واوضح الاغا، ان "استثمار محطة المنصورية الغازية من شأنه يساهم في استيفاء محافظة ديالى بتجهيز التيار الكهربائي"، مطالبا "الحكومة المركزية بضرورة تجهيز ديالى بساعات اكثر من التيار الكهربائي ".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة الكهربائية (الخط الايراني) الى تكرار عملية استهدافه من قبل عناصر داعش ما يتسبب في انقطاع شبه تام للتيار في محافظة ديالى.

وفي وقت سابق افاد مراسلنا في محافظة ديالى، الاثنين، بان خط الكهرباء الايراني في المحافظة توقف عن العمل.

وقال مراسل NRT عربية، (31 أيار 2021)، ان"خط الكهرباء الايراني، ميرساد-ديالى توقف من دون معرفة الأسباب"، موضحا ان " الخط يزود أكثر من نصف محافظة ديالى بالتيار الكهربائي".

وأضاف، ان "ساعات التجهيز (التزود بالكهرباء) ببعض مناطق المحافظة تأثرت، علما أنه يجهز اكثر من 60 % من مناطق ديالى".

N.A

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