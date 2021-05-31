2021/05/31 | 13:35 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم رئيساً لشبكة الاعلام العراقي وتعيد فرج الله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/31 | 13:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم رئيساً لشبكة الاعلام العراقي وتعيد فرج الله) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة القضاء الإداري تلغي تعيين نبيل جاسم رئيساً لشبكة الاعلام العراقي وتعيد فرج الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).