2021/05/31 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، الإثنين، عن هوية مسن اغتيل قرب منزله في حي القدس شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المدني الذي اغتيل قرب منزله في حي القدس وسط قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة) يدعى (م.ح) ويبلغ من العمر 73 سنة ويعمل عرضحالجي أمام محكمة المقدادية"، لافتا إلى "استهدافه بعيارات نارية من قبل مجهولين في الصدر والرأس قبل أن يلوذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر أن "فريقاً مختصاً بدأ التحقيق في ملابسات الحادثة التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة منذ أشهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرضحالجي يغتال قرب منزله بديالى لهذه الأسباب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرضحالجي يغتال قرب منزله بديالى لهذه الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).