آخر تطورات مشروع مجمع الزهور السكني: 240 وحدة جاهزة للتسليم

2021/05/31 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الإثنين، تطورات العمل في مشروع مجمع الزهور السكني في العاصمة بغداد.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 أيار 2021)، إنه "أسهمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإزالة المعوقات التي واجهت مراحل إنجاز العمل لمشروع مجمع الزهور السكني في محافظة بغداد، من خلال توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (6 لسنة 2017) التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، المعنية بإزالة المعوقات التي تحول دون إكمال المشروعات الاستثمارية في العراق".

وأضاف البيان، "وأكد مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، خلال حضوره حفل افتتاح البنايات الجاهزة وتسليم (240) وحدة سكنية للمواطنين المسجلين عليها، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال اللجنة المعنية بإزالة المعوقات عن المشروعات الاستثمارية، عملت خلال المرحلة السابقة على حل المشكلات الإدارية والفنية والمالية لـ (444) مشروعاً استثمارياً في عموم العراق، من خلال توصياتها الصادرة عن (107) جلسات عقدت، وهي مستمرة في متابعة بقية المشروعات للقطاعات كافّة".

وتابع البيان، "وأثنى رئيس هيئة استثمار بغداد، حيدر عبد الهادي جابر، على جهد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومتابعاتها المستمرة بإزالة المعوقات والتنسيق في ما بين الجهات الرسمية ذات العلاقة؛ من أجل ديمومة واستمرارية المشروعات الحيوية في بغداد والمحافظات".

ولفت البيان إلى أنه "وعبر مدير شركة الحياة الجديد وجمع المواطنين المستفيدين من الوحدات السكنية، عن امتنانهم لما بدر من تسهيلات وتوصيات صدرت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي أثمرت عن تسريع وتسهيل الإجراءات الخاصة بإتمام الوحدات السكنية وتسليمها".

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